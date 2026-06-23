Down sendromlu milli sporcu Akçakoca'dan İl Gençlik ve Spor Müdürü Üzgün'e ziyaret
Bulgaristan'da düzenlenen Down Sendromlular Atletizm Dünya Şampiyonası'nda 7 madalya kazanan milli sporcu Emirhan Akçakoca, Tekirdağ Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Üzgün'ü ziyaret etti.
Bulgaristan'da düzenlenen Down Sendromlular Atletizm Dünya Şampiyonası'nda 7 madalya kazanan milli sporcu Emirhan Akçakoca, Tekirdağ Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Üzgün'ü ziyaret etti.
Down sendromlu milli sporcu Sofya'da 13-19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen şampiyonada ülkesini temsil etti.
Şampiyonada 4 altın ve 3 bronz madalya kazanan Akçakoca, antrenörü Bayram Kırboğa ile birlikte İl Müdürü Üzgün'ü makamında ziyaret etti.
Üzgün, ziyarette milli sporcuyla bir süre sohbet ederek şampiyonadaki başarısından dolayı tebrik etti.
Akçakoca'nın elde ettiği derecelerin gurur verici olduğunu belirten Üzgün, başarılı sporcunun yeni organizasyonlarda da Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğine inandığını ifade etti.
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