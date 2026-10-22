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        Malkara'da evden 1 ton 120 litre sahte içki çıktı

        Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde jandarma ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda 1 ton 120 litre sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili ev sahibi gözaltına alındı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 19:13 Güncelleme:
        Malkara'da evden 1 ton 120 litre sahte içki çıktı

        Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde jandarma ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda 1 ton 120 litre sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili ev sahibi gözaltına alındı.

        Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hacıevhat Mahallesi'nde bir evde sahte içki bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen adreste yapılan aramada toplam 1 ton 120 litre sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili ev sahibi F.Ö. gözaltına alınırken, konuyla ilgili işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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