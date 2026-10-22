Malkara'da evden 1 ton 120 litre sahte içki çıktı

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hacıevhat Mahallesi'nde bir evde sahte içki bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen adreste yapılan aramada toplam 1 ton 120 litre sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili ev sahibi F.Ö. gözaltına alınırken, konuyla ilgili işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde jandarma ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda 1 ton 120 litre sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili ev sahibi gözaltına alındı.

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