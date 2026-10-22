Tekirdağ'da 1 ton 120 litre sahte içki ele geçirildi
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 1 ton 120 litre sahte içki ele geçirildi.
Giriş: 22.10.2026 - 18:40 Güncelleme:
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 1 ton 120 litre sahte içki ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hacıevhat Mahallesi'nde bir kişinin evinde sahte içki bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adreste yapılan aramada, 1 ton 120 litre ele geçirildi.
Ev sahibi F.Ö. gözaltına alındı.
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