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        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri GÜNCELLEME - Tekirdağ'da buğday ekili tarlalarda çıkan yangın söndürüldü

        GÜNCELLEME - Tekirdağ'da buğday ekili tarlalarda çıkan yangın söndürüldü

        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde buğday ekili tarlalarda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2026 - 16:52 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Tekirdağ'da buğday ekili tarlalarda çıkan yangın söndürüldü

        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde buğday ekili tarlalarda çıkan yangın söndürüldü.

        Yenice Mahallesi'nde buğday ekili tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, çevredeki tarlalara da sıçradı.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        Bölgedeki bazı evlerin yoğun duman altında kalması nedeniyle bu evlerdeki bazı vatandaşlar tahliye edildi.

        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü.

        Yangında 300 dekar buğday ekili tarım arazisi zarar gördü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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