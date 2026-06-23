GÜNCELLEME - Tekirdağ'da buğday ekili tarlalarda çıkan yangın söndürüldü
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde buğday ekili tarlalarda çıkan yangın söndürüldü.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde buğday ekili tarlalarda çıkan yangın söndürüldü.
Yenice Mahallesi'nde buğday ekili tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, çevredeki tarlalara da sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Bölgedeki bazı evlerin yoğun duman altında kalması nedeniyle bu evlerdeki bazı vatandaşlar tahliye edildi.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü.
Yangında 300 dekar buğday ekili tarım arazisi zarar gördü.
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