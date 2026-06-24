Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 23 zanlı tutuklandı
Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 23 şüpheli tutuklandı.
Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 23 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, son bir haftada uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen zanlılara yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, kent genelinde belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonlarda 23 şüpheliyi yakaladı.
Adreslerdeki aramalarda, 2 kilo 597 gram sentetik uyuşturucu, 1104 kullanımlık sentetik uyuşturucu emdirilmiş peçete, 1319 sentetik ecza hap ve 114 bin 960 lira ele geçirildi.
Aramalarda bir ekmeğin arasına konulan poşet içerisinde de uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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