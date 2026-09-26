Tekirdağ'da boğazına şeker kaçan kişi Heimlich manevrasıyla kurtarıldı
Tekirdağ'da boğazına şeker kaçan kişiyi zabıta ekipleri Heimlich manevrasıyla kurtardı.
Tekirdağ'da boğazına şeker kaçan kişiyi zabıta ekipleri Heimlich manevrasıyla kurtardı.
Atatürk Caddesi'nde aracını park eden sürücü boğazına kaçan şeker nedeniyle nefes almakta zorlanmaya başladı.
Bunun üzerine araçtakiler alanda bulunan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekiplerinden yardım istedi.
Zabıta personeli, yardım isteyen kişiye Heimlich manevrası uyguladı. Müdahalenin ardından sürücü, boğazındaki cismin çıkmasıyla rahat nefes almaya başladı.
Olay, çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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