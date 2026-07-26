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        Tekirdağ'da çekirge popülasyonu takip ediliyor

        Tekirdağ'da çekirge popülasyonunun tarımsal üretime zarar vermemesi amacıyla yürütülen çalışmalar sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2026 - 10:29 Güncelleme:
        Tekirdağ'da çekirge popülasyonu takip ediliyor

        Tekirdağ'da çekirge popülasyonunun tarımsal üretime zarar vermemesi amacıyla yürütülen çalışmalar sürüyor.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy ile beraberindeki teknik ekip, Muratlı ilçesine bağlı Hanoğlu Mahallesi merasında yürütülen çalışmaları inceledi.

        Bölgede, çekirge popülasyonunun kontrol altına alınması amacıyla kimyasal mücadele gerçekleştirildi.


        Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, üreticilerin mağduriyet yaşamaması için saha kontrollerinin aralıksız sürdürüldüğünü belirtti.

        Çekirgeyle mücadele çalışmalarının İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda etkin şekilde yürütüldüğünü ifade eden Aksoy, ekiplerin popülasyonu düzenli olarak takip ettiğini, gerekli görülen alanlarda mücadelenin titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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