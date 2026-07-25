Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri "Vatan şairi" Namık Kemal'in evini 6 ayda 5 bin kişi ziyaret etti

        "Vatan şairi" Namık Kemal'in evini 6 ayda 5 bin kişi ziyaret etti

        Tekirdağ'da, Türk edebiyatının "vatan şairi" olarak anılan Namık Kemal'in eserleri ile vatandaşların bağışladığı tarihi ve kültürel eşyaların sergilendiği Namık Kemal Evi'ni yılın ilk 6 ayında 5 bin yerli ve yabancı ziyaretçi gezdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2026 - 11:49 Güncelleme:
        "Vatan şairi" Namık Kemal'in evini 6 ayda 5 bin kişi ziyaret etti

        Tekirdağ'da, Türk edebiyatının “vatan şairi” olarak anılan Namık Kemal'in eserleri ile vatandaşların bağışladığı tarihi ve kültürel eşyaların sergilendiği Namık Kemal Evi'ni yılın ilk 6 ayında 5 bin yerli ve yabancı ziyaretçi gezdi.

        Osmanlı mimarisiyle 19. yüzyılda inşa edilen Namık Kemal Evi, Tekirdağ Valiliği, Tekirdağ Belediyesi, Namık Kemal Derneği, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ile öğretmen ve öğrencilerin katkılarıyla restore edilerek 1993 yılında ziyarete açıldı.

        Müzede, Namık Kemal'in eserleri, arşivi, kitapları, fotoğrafları ve yayımladığı gazetelerin yanı sıra vatandaşların evlerinden bağışladığı tarihi ve kültürel nitelikteki eşyalar da sergileniyor.

        Namık Kemal Derneği Başkanı ve Namık Kemal Evi Sorumlusu Sezai Kurt, AA muhabirine, evin artık yalnızca Türkiye'de değil, yurt dışında da tanınan önemli bir kültür merkezi haline geldiğini söyledi.

        Kurt, yıl boyunca farklı ülkelerden ziyaretçileri ağırladıklarını belirterek, "Her yıl Tayvan'dan iki ya da üç turist grubu Namık Kemal Evi'ni ziyaret ediyor. Bunun yanında Bulgaristan, Yunanistan, Macaristan başta olmak üzere çeşitli Avrupa ülkeleri ile son dönemde İran'dan da misafirlerimiz geliyor. Bu yılın ocak-haziran ayları arasında 5 bin ziyaretçi aldık." dedi.

        Namık Kemal Evi'nin kültürel ve sosyal etkinlikleriyle ilgi gördüğünü ifade eden Kurt, ziyaretçilerin önemli bölümünü öğrencilerin oluşturduğunu dile getirdi.

        Tekirdağ'ın yanı sıra Edirne, Kırklareli ve İstanbul'dan çok sayıda okulun evi ziyaret ettiğini aktaran Kurt, "Kayıtlarımıza göre her yıl 5 binin üzerinde öğrenci Namık Kemal Evi'ni geziyor. Ayrıca Trakya Üniversitesi, Kırklareli Üniversitesi, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Marmara Üniversitesinden akademisyenler ile yüksek lisans ve doktora öğrencileri de araştırma yapmak için buraya geliyor." diye konuştu.

        Kurt, özellikle mayıs, temmuz ve ağustos aylarında İzmir, İstanbul, Ankara, Bursa ve Antalya gibi kentlerden kültür turizmi kapsamında gelen ziyaretçi sayısında artış yaşandığını dile getirdi.

        Namık Kemal Evi'ni gezen ziyaretçilerden Ümran Özkan da tarihi mekanları gezerek Antalya'dan Tekirdağ'a geldiğini söyledi.

        Daha önce Çanakkale Şehitliği ve cephelerini ziyaret ettiğini belirten Özkan, "Namık Kemal Evi'nden çok etkilendim. Tarihi çok seven biriyim. Burası ülkemiz için önemli değerlerden biri. Herkesin gelip görmesini tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Akın Gürlek'ten Gülistan Doku açıklaması
        Akın Gürlek'ten Gülistan Doku açıklaması
        Kızının yanında anneye kıydı!
        Kızının yanında anneye kıydı!
        139 yıllık Alman devi iflas etti
        139 yıllık Alman devi iflas etti
        Adalı'dan Salah açıklaması!
        Adalı'dan Salah açıklaması!
        9 yıldır atıl haldeydi talan edilmişti... Riva'da o otel yıkılıyor!
        9 yıldır atıl haldeydi talan edilmişti... Riva'da o otel yıkılıyor!
        Darwin Nunez bombası!
        Darwin Nunez bombası!
        Döviz bürosunda elektrik kesildi... Çalışandan büyük vurgun!
        Döviz bürosunda elektrik kesildi... Çalışandan büyük vurgun!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İnternetiniz sık sık kesiliyorsa dikkat
        İnternetiniz sık sık kesiliyorsa dikkat
        Bodrum kaçamağı
        Bodrum kaçamağı
        Denizde aşk tazelediler
        Denizde aşk tazelediler
        "O kişi ben değilim"
        "O kişi ben değilim"
        Asya'nın saklı cenneti: Mawlynnong
        Asya'nın saklı cenneti: Mawlynnong
        Sivrisinekler neden hep sizi seçiyor?
        Sivrisinekler neden hep sizi seçiyor?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Sokak kedisi kliniği birbirine kattı!
        Sokak kedisi kliniği birbirine kattı!
        Eser, 7 yaşındaydı... Denizde bir anda kayboldu!
        Eser, 7 yaşındaydı... Denizde bir anda kayboldu!
        İstanbul ve Ankara'da şiddetli sağanak etkili oluyor
        İstanbul ve Ankara'da şiddetli sağanak etkili oluyor
        Soğuk Savaş'ın "Mutfak Münazarası" dönemi
        Soğuk Savaş'ın "Mutfak Münazarası" dönemi
        Tokyo'dan madalyalarla döndüler
        Tokyo'dan madalyalarla döndüler

        Benzer Haberler

        Doç.Dr.Doğan: Deniz ve havuzda kalınan sürenin artması, hastalık olasılığın...
        Doç.Dr.Doğan: Deniz ve havuzda kalınan sürenin artması, hastalık olasılığın...
        Tekirdağ'da doludan zarar gören tarım arazilerinde hasar tespit çalışmaları...
        Tekirdağ'da doludan zarar gören tarım arazilerinde hasar tespit çalışmaları...
        Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Yeniyol, meslek lisesini ziyaret etti
        Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Yeniyol, meslek lisesini ziyaret etti
        Tekirdağ Şehir Hastanesi ISO Enerji Yönetim Sistemi Sertifikası aldı
        Tekirdağ Şehir Hastanesi ISO Enerji Yönetim Sistemi Sertifikası aldı
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı