Tekirdağ Şehir Hastanesi ISO Enerji Yönetim Sistemi Sertifikası aldı

Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi, enerji kaynaklarının verimli kullanılmasına yönelik çalışmaları kapsamında ISO Enerji Yönetim Sistemi Sertifikası almaya hak kazandı.



Hastaneden yapılan açıklamaya göre, sağlık hizmetlerinde kaliteyi çevreye duyarlı ve sürdürülebilir yönetim anlayışıyla destekleyen hastane, enerji yönetim sistemini uluslararası standartlara uygun hale getirerek sertifika almaya hak kazandı.



Enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını esas alan uygulamalar sayesinde elde edilen sertifikanın, hastanenin kalite odaklı yönetim anlayışı, sürekli gelişim hedefi ve sürdürülebilir sağlık hizmeti sunma vizyonunun göstergesi olduğu belirtildi.



Başhekim Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, sağlık hizmetlerinde kaliteyi her alanda geliştirmeye, kaynakları etkin ve verimli kullanmaya, çevreye duyarlı uygulamaları yaygınlaştırmaya ve vatandaşlara en iyi hizmeti sunmaya yönelik çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.













