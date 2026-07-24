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        Tekirdağ'da sağanak etkili oldu

        Tekirdağ'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2026 - 18:00 Güncelleme:
        Tekirdağ'da sağanak etkili oldu

        Tekirdağ'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.


        Kentte aniden başlayan yağış, kısa sürede kuvvetli sağanağa dönüştü.


        Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar şemsiyelerle korunmaya çalışırken bazıları otobüs duraklarına ve parklardaki kamelyalara sığındı.


        Sağanak nedeniyle Hayrabolu ve Soğancılar caddelerinde su birikintileri oluştu.


        Hava sıcaklığının 24 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın aralıklarla hafta başına kadar sürmesi bekleniyor.  

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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