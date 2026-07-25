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        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Tekirdağ'da doludan zarar gören tarım arazilerinde hasar tespit çalışmaları sürüyor

        Tekirdağ'da doludan zarar gören tarım arazilerinde hasar tespit çalışmaları sürüyor

        Tekirdağ'da etkili olan dolu yağışının ardından zarar gören tarım arazilerinde hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2026 - 09:28 Güncelleme:
        Tekirdağ'da doludan zarar gören tarım arazilerinde hasar tespit çalışmaları sürüyor

        Tekirdağ'da etkili olan dolu yağışının ardından zarar gören tarım arazilerinde hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy ile teknik ekip, Süleymanpaşa ilçesine bağlı Ferhadanlı ve Ahmedikli mahallelerinde doludan etkilenen üreticileri ziyaret etti.

        Heyet, ayçiçeği, karpuz ve hububat ekili alanlarda incelemelerde bulunarak ürünlerde oluşan zararı yerinde değerlendirdi.

        Aksoy, hasar tespit çalışmalarının titizlikle sürdürüldüğünü belirterek üreticilerin taleplerini dinledi, geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Teknik personel de arazi incelemeleri sırasında üreticilere hasar tespit süreci ve izlenecek işlemler hakkında bilgi verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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