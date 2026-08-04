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        Tekirdağ'da çevreye kötü koku yayan 2 işletmeye ceza

        Tekirdağ'da çevreye kötü koku yaydığı tespit edilen 2 işletmeye toplam 264 bin 916 lira idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2026 - 11:35 Güncelleme:
        Tekirdağ'da çevreye kötü koku yayan 2 işletmeye ceza

        Tekirdağ'da çevreye kötü koku yaydığı tespit edilen 2 işletmeye toplam 264 bin 916 lira idari para cezası uygulandı.

        İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde gerçekleştirilen denetimlerde çevreye yayılan kötü kokuya ilişkin incelemeler yapıldı.

        Denetimlerde kötü kokuya neden olduğu belirlenen 2 işletme hakkında Çevre Kanunu kapsamında toplam 264 bin 916 lira idari para cezası uygulandı.

        Açıklamada, çevre ve insan sağlığının korunmasına yönelik denetimlerin sürdürüleceği, kokuya neden olan faaliyetlerin önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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