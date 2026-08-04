Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Tekirdağ'dan kısa kısa

        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Yağcı Mahallesi'ni Hayrabolu ve Malkara ilçelerine bağlayan yolda asfalt serim çalışmalarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2026 - 09:57 Güncelleme:
        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Yağcı Mahallesi'ni Hayrabolu ve Malkara ilçelerine bağlayan yolda asfalt serim çalışmalarını tamamladı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, toplam 6,8 kilometrelik güzergahın ikinci etabı kapsamında yaklaşık 4 bin ton asfalt serildi.

        Çalışmalarla yolun daha güvenli, konforlu ve uzun ömürlü hale getirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin, kent genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

        - NKÜ, Çorlu Üniversite Tanıtım Günleri'nde aday öğrencilerle buluştu

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ), Çorlu ve çevre ilçelerdeki üniversite adaylarına tercih sürecinde destek olmak amacıyla düzenlenen 4. Çorlu Üniversite Tanıtım Günleri'nde öğrencilerle bir araya geldi.

        Etkinlikte üniversite adaylarına NKÜ'nün akademik programları, burs olanakları, kampüs yaşamı ve kariyer imkanları hakkında bilgi verildi.

        Üniversite yetkilileri, öğrencilerin tercih sürecine ilişkin sorularını yanıtlayarak bölümler ve eğitim olanakları konusunda bilgilendirmede bulundu.

        - TESKİ, Marmaraereğlisi'nde altyapı yatırımlarını sürdürüyor

        Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ), Marmaraereğlisi ilçesinin Yeniçiftlik ve Sultanköy mahallelerinde atık su arıtma tesisi, kanalizasyon ve içme suyu hattı çalışmalarını etaplar halinde sürdürüyor.

        TESKİ'den yapılan açıklamaya göre, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'in öncülüğünde yürütülen çalışmalarla mevcut altyapının dayanıklılığının artırılması ve hizmet sürekliliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

        Çalışmalar kapsamında vatandaşlara daha güvenli ve sağlıklı içme suyu ulaştırılmasına yönelik altyapı yatırımlarına devam edildiği belirtildi.

        TESKİ'nin, Tekirdağ genelinde güçlü altyapı ve kesintisiz hizmet anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TÜİK 2025 verileri açıklandı: suça sürüklenen çocuklarda yaralama ilk sırada
        TÜİK 2025 verileri açıklandı: suça sürüklenen çocuklarda yaralama ilk sırada
        Bağ evleri için büyüklük şartı düşürüldü
        Bağ evleri için büyüklük şartı düşürüldü
        Yunanistan'da orman yangınlarıyla mücadele!
        Yunanistan'da orman yangınlarıyla mücadele!
        Aile içinde silahlı kavga çıktı! Balkondaki komşu öldü!
        Aile içinde silahlı kavga çıktı! Balkondaki komşu öldü!
        Milan'dan Leao açıklaması!
        Milan'dan Leao açıklaması!
        Emeklilerin fark ödemesi için tarih belli oldu
        Emeklilerin fark ödemesi için tarih belli oldu
        İsmail Kartal'dan Greenwood kararı!
        İsmail Kartal'dan Greenwood kararı!
        Pezeşkiyan 28 kez istifa etmek istedi
        Pezeşkiyan 28 kez istifa etmek istedi
        Otomotiv pazarı sert fren yaptı
        Otomotiv pazarı sert fren yaptı
        Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek gözaltında
        Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek gözaltında
        Neşe Erberk'in gurur günü
        Neşe Erberk'in gurur günü
        Transferde rota S.Arabistan!
        Transferde rota S.Arabistan!
        Rusya gölge filosunu büyütüyor
        Rusya gölge filosunu büyütüyor
        Usulsüz yolla vatandaşlık alımı soruşturmasında gözaltılar!
        Usulsüz yolla vatandaşlık alımı soruşturmasında gözaltılar!
        Yüksek Askeri Şura toplanıyor!
        Yüksek Askeri Şura toplanıyor!
        Benfica'dan, HT Spor'a Pavlidis açıklaması!
        Benfica'dan, HT Spor'a Pavlidis açıklaması!
        Bu ay gökyüzü hiç durmayacak!
        Bu ay gökyüzü hiç durmayacak!
        Sadece vazosundaki su bile yetiyor!
        Sadece vazosundaki su bile yetiyor!
        Ezici çoğunluğu ele geçirdiler
        Ezici çoğunluğu ele geçirdiler
        Barış Kılıç'a ödül
        Barış Kılıç'a ödül

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonları: 8 tutuklama
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonları: 8 tutuklama
        Tekirdağ'da çiftçiye tarla faresine karşı zamanında mücadele çağrısı
        Tekirdağ'da çiftçiye tarla faresine karşı zamanında mücadele çağrısı
        Büyükşehir'den İnanlı Çeşmesi Mesire Alanı'na modern dokunuş
        Büyükşehir'den İnanlı Çeşmesi Mesire Alanı'na modern dokunuş
        Tekirdağ'da aranan hükümlü yakalandı
        Tekirdağ'da aranan hükümlü yakalandı
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 8 şüpheli tutuklandı
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 8 şüpheli tutuklandı
        Motosiklet Derneği üyelerinden Vali Soytürk'e ziyaret
        Motosiklet Derneği üyelerinden Vali Soytürk'e ziyaret