Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Yağcı Mahallesi'ni Hayrabolu ve Malkara ilçelerine bağlayan yolda asfalt serim çalışmalarını tamamladı.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, toplam 6,8 kilometrelik güzergahın ikinci etabı kapsamında yaklaşık 4 bin ton asfalt serildi.



Çalışmalarla yolun daha güvenli, konforlu ve uzun ömürlü hale getirilmesinin hedeflendiği belirtildi.



Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin, kent genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.



- NKÜ, Çorlu Üniversite Tanıtım Günleri'nde aday öğrencilerle buluştu



Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ), Çorlu ve çevre ilçelerdeki üniversite adaylarına tercih sürecinde destek olmak amacıyla düzenlenen 4. Çorlu Üniversite Tanıtım Günleri'nde öğrencilerle bir araya geldi.



Etkinlikte üniversite adaylarına NKÜ'nün akademik programları, burs olanakları, kampüs yaşamı ve kariyer imkanları hakkında bilgi verildi.



Üniversite yetkilileri, öğrencilerin tercih sürecine ilişkin sorularını yanıtlayarak bölümler ve eğitim olanakları konusunda bilgilendirmede bulundu.



- TESKİ, Marmaraereğlisi'nde altyapı yatırımlarını sürdürüyor



Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ), Marmaraereğlisi ilçesinin Yeniçiftlik ve Sultanköy mahallelerinde atık su arıtma tesisi, kanalizasyon ve içme suyu hattı çalışmalarını etaplar halinde sürdürüyor.



TESKİ'den yapılan açıklamaya göre, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'in öncülüğünde yürütülen çalışmalarla mevcut altyapının dayanıklılığının artırılması ve hizmet sürekliliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.



Çalışmalar kapsamında vatandaşlara daha güvenli ve sağlıklı içme suyu ulaştırılmasına yönelik altyapı yatırımlarına devam edildiği belirtildi.



TESKİ'nin, Tekirdağ genelinde güçlü altyapı ve kesintisiz hizmet anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

