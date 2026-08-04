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        Tekirdağ'da aranan hükümlü yakalandı

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, hakkında arama kaydı bulunan ve çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2026 - 09:56 Güncelleme:
        Tekirdağ'da aranan hükümlü yakalandı

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, hakkında arama kaydı bulunan ve çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı.

        Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında D.A. (25) isimli hükümlünün ilçede bulunduğunu tespit etti.

        Düzenlenen operasyonla yakalanan D.A'nın, Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesince dolandırıcılık suçundan 3 yıl 4 ay, Hakkari Ağır Ceza Mahkemesince dolandırıcılık suçundan 3 yıl 7 ay 10 gün ve Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesince silahla tehdit suçundan 2 yıl 1 ay olmak üzere toplam 9 yıl 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.


        Emniyetteki işlemlerinin ardından hükümlü ceza infaz kurumuna teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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