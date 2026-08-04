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        Motosiklet Derneği üyelerinden Vali Soytürk'e ziyaret

        59 Rotasız Motosiklet Derneği Başkanı İsmail Yiğit ve dernek üyeleri, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü makamında ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2026 - 09:48 Güncelleme:
        Motosiklet Derneği üyelerinden Vali Soytürk'e ziyaret

        59 Rotasız Motosiklet Derneği Başkanı İsmail Yiğit ve dernek üyeleri, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü makamında ziyaret etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, ziyarette Vali Soytürk, Yiğit ve dernek üyeleriyle bir süre görüştü.

        Görüşmede derneğin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Soytürk, ziyaret dolayısıyla dernek üyelerine teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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