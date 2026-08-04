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        Tekirdağ'da iki motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2026 - 08:50 Güncelleme:
        Tekirdağ'da iki motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Hayri Batur Caddesi'nde A.C. idaresindeki 59 AOA 705 plakalı motosiklet ile B.F. yönetimindeki 59 APK 749 plakalı motosiklet çarpıştı.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü A.C. için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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