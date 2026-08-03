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        Çorlu'da otomobil istinat duvarına çarptı

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin bir binanın istinat duvarına çarpması sonucu sürücü hafif yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2026 - 14:06 Güncelleme:
        Çorlu'da otomobil istinat duvarına çarptı

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin bir binanın istinat duvarına çarpması sonucu sürücü hafif yaralandı.

        Hürriyet Mahallesi Meşe Sokak’ta M.Y. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bir binanın istinat duvarına çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle yan yatan otomobilde bulunan sürücü, kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılmak istenen sürücü, tedaviyi kabul etmedi.

        Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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