Çorlu'da otomobil istinat duvarına çarptı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin bir binanın istinat duvarına çarpması sonucu sürücü hafif yaralandı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin bir binanın istinat duvarına çarpması sonucu sürücü hafif yaralandı.
Hürriyet Mahallesi Meşe Sokak’ta M.Y. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bir binanın istinat duvarına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yan yatan otomobilde bulunan sürücü, kazayı hafif yaralı olarak atlattı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılmak istenen sürücü, tedaviyi kabul etmedi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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