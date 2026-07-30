Tekirdağ'da çıkan anız yangınında 400 dekar tarım arazisi zarar gördü
Tekirdağ'da çıkan anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Tekirdağ'da çıkan anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yenice Mahallesi yakınlarında henüz bilinmeyen nedenle anızlık alanda yangın çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle hasat edilmiş buğday tarlalarına sıçradı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bazı vatandaşlar da traktörler ve iş makineleriyle yangına müdahalede bulundu.
Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında yaklaşık 400 dekar alan zarar gördü.
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