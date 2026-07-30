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        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Tekirdağ'da çıkan anız yangınında 400 dekar tarım arazisi zarar gördü

        Tekirdağ'da çıkan anız yangınında 400 dekar tarım arazisi zarar gördü

        Tekirdağ'da çıkan anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2026 - 16:47 Güncelleme:
        Tekirdağ'da çıkan anız yangınında 400 dekar tarım arazisi zarar gördü

        Tekirdağ'da çıkan anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.


        Yenice Mahallesi yakınlarında henüz bilinmeyen nedenle anızlık alanda yangın çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle hasat edilmiş buğday tarlalarına sıçradı.


        Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bazı vatandaşlar da traktörler ve iş makineleriyle yangına müdahalede bulundu.


        Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında yaklaşık 400 dekar alan zarar gördü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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