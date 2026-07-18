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        Tekirdağ'da çıkan orman yangını söndürüldü

        Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2026 - 18:13 Güncelleme:
        Tekirdağ'da çıkan orman yangını söndürüldü

        Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.


        Teteköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.


        İhbar üzerine bölgeye Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.


        Yangına 3 helikopter, 1 uçak, 10 arazöz ve 10 itfaiye müdahale etti.


        Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangında yaklaşık 80 dekar ormanlık alan zarar gördü.        

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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