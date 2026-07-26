Tekirdağ'da çıkan orman yangını söndürüldü

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Esendik Mahallesi'nde anızlık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına havadan helikopterle, karadan ise arazöz ve iş makineleriyle müdahale edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 90 dekar alan zarar gördü.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.