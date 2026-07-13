Tekirdağ'da denizde kaybolan kişi aranıyor
Tekirdağ'da denize girdikten sonra kaybolan kişiyi bulmak için arama çalışması başlatıldı.
Giriş: 13.07.2026 - 21:18 Güncelleme:
Tekirdağ'da denize girdikten sonra kaybolan kişiyi bulmak için arama çalışması başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, bir kişi serinlemek için Altınova Mahallesi'nde denize girdi.
Denizde yüzen kişi bir süre sonra gözden kayboldu.
İhbar üzerine bölgeye deniz polisi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaybolan kişiyi bulmak için deniz ve kıyı şeridinde arama çalışması başlatıldı.
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