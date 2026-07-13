Tekirdağ'da gök gürültülü sağanak etkili oldu

Tekirdağ'da gök gürültülü sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem alarak sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı. Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, otobüs duraklarına sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı. Hava sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın aralıklarla sürmesi bekleniyor.

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