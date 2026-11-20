Tekirdağ'da down sendromlu bireyler sergiledikleri zumba gösterisiyle toplumsal farkındalık mesajı verdi.

Tekirdağ'da faaliyet gösteren TekirDown Melekleri Farkındalık Spor Kulübü, down sendromlu bireylerin sosyal yaşama katılımını desteklemek ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Kulüp tarafından gerçekleştirilen son etkinlikte, kısa süre önce zumba eğitimi almaya başlayan down sendromlu bireyler, öğrendiklerini dans gösterisiyle sergiledi.

Zumba eğitmeni Sena Eren eşliğinde gerçekleştirilen eğitimlerde dansın ritmini ve temel hareketlerini öğrenen kulüp üyeleri, etkinlik boyunca müzik eşliğinde performans sergiledi. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı etkinlikte katılımcılar, hem eğlendi hem de birlikte hareket etmenin mutluluğunu yaşadı.

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Kulüp Başkanı Serdar Koç da etkinliğe katılarak dans gösterisine eşlik etti. Müzik, ritim ve hareketin bir araya geldiği organizasyonda kulüp üyeleri, kendilerine sunulan imkânlar ve destekle farklı alanlarda başarılı olabileceklerini bir kez daha ortaya koydu.

Etkinlikle down sendromlu bireylerin yalnızca spor faaliyetlerinde değil, sanat, dans ve sosyal yaşamın farklı alanlarında da aktif şekilde yer alabileceğine dikkat çekildi.

Latin dansları başta olmak üzere farklı müzik türlerini aerobik hareketlerle birleştiren zumba, eğlenceli yapısıyla fiziksel aktiviteyi ve sosyalleşmeyi bir araya getiriyor. Müzik eşliğinde gerçekleştirilen dans hareketleri, katılımcıların ritim duygusunu geliştirmelerine, birlikte hareket etmelerine ve sosyal etkileşim kurmalarına imkân sağlıyor.

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TekirDown Melekleri tarafından gerçekleştirilen çalışma da dansın yalnızca bir eğlence etkinliği olmadığını; özgüven, iletişim, dayanışma ve toplumsal yaşama katılım açısından da önemli bir araç olduğunu gözler önüne serdi.