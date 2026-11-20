Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla çocuklara yönelik waffle atölyesi düzenlendi. Etkinlikte çocuklar hem eğlenceli vakit geçirdi hem de çocuk haklarına ilişkin farkındalık kazandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca hayata geçirilen "İyilik Var Platformu" kapsamında Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Süleymanpaşa Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü'nce Okul Destek Projesi'nden yararlanan çocukların katılımıyla waffle atölyesi etkinliği düzenlendi. Atölye çalışmasında çocuklar, waffle hazırlamanın aşamalarını uygulamalı olarak deneyimlerken ortaya çıkardıkları lezzetleri paylaşmanın mutluluğunu yaşadı.

REKLAM

Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte çocuklar, hem el becerilerini geliştirme hem de birlikte hareket etme fırsatı buldu. Paylaşma, dayanışma ve birlikte üretme duygularının ön plana çıktığı atölyede çocukların mutluluğu yüzlerine yansıdı.

Etkinlik kapsamında 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nün anlam ve önemine ilişkin bilgilendirmeler de yapıldı. Her çocuğun sevgi, güven, korunma, eğitim ve eşit fırsatlara sahip olma hakkı bulunduğuna dikkat çekilirken, çocukların kendi ifadeleriyle dile getirdikleri haklar etkinliğe ayrı bir anlam kattı.

Çocukların sosyal gelişimlerine katkı sunmak, kendilerini ifade edebilecekleri ortamlar oluşturmak ve sosyal hayata katılımlarını desteklemek amacıyla gerçekleştirilen etkinliğin, çocuklar açısından hem öğretici hem de keyifli bir deneyim olduğu belirtildi.