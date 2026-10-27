Tekirdağ'da elektrik direğine çarpan sürücü yaralandı
Tekirdağ'da kaldırıma ve elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Tekirdağ'da kaldırıma ve elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
O.T'nin kullandığı 22 FE 742 plakalı otomobil, Bahçelievler Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırıma, ardından elektrik direğine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan sürücüye, yoldan geçen bir doktor ilk müdahaleyi yaptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince araçtan çıkarılan yaralı sürücü, ambulansla Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı.
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