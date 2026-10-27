Tekirdağ'da elektrik direğine çarpan sürücü yaralandı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan sürücüye, yoldan geçen bir doktor ilk müdahaleyi yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.