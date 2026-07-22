Tekirdağ'da emniyet ve jandarma personeli kan bağışı yaptı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı personeli kan bağışında bulundu.





İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, emniyet ve jandarma personeli Türk Kızılay Tekirdağ Şube Başkanlığı Çorlu Kan Bağış Merkezi iş birliğinde düzenlenen kan bağışı etkinliğine katıldı.





Toplumsal dayanışmayı güçlendirmek ve gönüllü kan bağışına katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, emniyet ve jandarma personeli kan bağışında bulundu.



İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, kan bağışının hayat kurtaran önemli bir sosyal sorumluluk olduğunu belirterek, kampanyaya gönüllü olarak katılım sağlayan personele teşekkür etti.



















