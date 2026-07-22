Tekirdağ'da kargo aracının çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde kargo aracının çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.





Fatih Mahallesi'nde K.U. yönetimindeki bir kargo firmasına ait araç, iki çocuğa çarptı.





Yaralanan çocuklar, yakınları tarafından Muratlı Devlet Hastanesi'ne götürüldü.





Buradaki ilk müdahalenin ardından 4 yaşındaki A.Y. Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne, 3 yaşındaki M.K.Y. ise Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.





A.Y. doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.





Tedavisi süren M.K.Y'nin de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.





Kazanın ardından polis ekiplerince yakalanan sürücü K.U. gözaltına alındı.

