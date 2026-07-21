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        Tekirdağ'da KÜYAP 2026 kapsamında açık hava sinema gösterimleri başladı

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünce yürütülen Kütüphane Yaz Programı Projesi 2026 (KÜYAP) kapsamında Tekirdağ'da açık hava sinema gösterimleri başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2026 - 15:20 Güncelleme:
        Tekirdağ'da KÜYAP 2026 kapsamında açık hava sinema gösterimleri başladı

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünce yürütülen Kütüphane Yaz Programı Projesi 2026 (KÜYAP) kapsamında Tekirdağ'da açık hava sinema gösterimleri başladı.

        Proje kapsamında düzenlenen ilk gösterim, Kapaklı ilçesinde gerçekleştirildi.


        Etkinlikte, Tekirdağ İl Halk Kütüphanesine tahsis edilen "Aya Sihirli Yolculuk" filmi vatandaşların beğenisine sunuldu.

        Gösterim alanında İl Halk Kütüphanesi bünyesinde hizmet veren Gezici Kütüphane aracı da ziyaretçilerle buluştu.

        Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, AA muhabirine, yaz boyunca kentin farklı noktalarında açık hava sinema gösterimlerinin sürdürüleceğini söyledi.

        Kütüphanelerin yalnızca kitap ödünç verilen mekanlar olmadığını aktaran Karaküçük, kültürel yaşamın önemli buluşma noktaları olarak değerlendirdikleri kütüphaneler aracılığıyla vatandaşları kitap, kültür ve sanat etkinlikleriyle buluşturmayı amaçladıklarını belirtti.

        Toplumda okuma kültürünün yaygınlaştırılmasına katkı sağlamayı hedeflediklerini dile getiren Karaküçük, Gezici Kütüphane aracıyla gerçekleştirilen açık hava film gösterimlerinin ilçe belediyeleriyle koordinasyon içinde hazırlanan program doğrultusunda devam edeceğini ifade etti.

        Henüz etkinlik düzenlenmeyen ilçeler için belediyelerle görüşmelerin sürdüğünü aktaran Karaküçük, kültür ve sanat etkinliklerini kentin her noktasına ulaştırmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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