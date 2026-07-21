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        Tekirdağ'da kamyonla hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde hafif ticari araç ile kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2026 - 14:46 Güncelleme:
        Tekirdağ'da kamyonla hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde hafif ticari araç ile kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Hisar Mahallesi Hayrabolu Kavşağı'nda H.G'nin kullandığı 59 ACA 897 plakalı kamyon ile B.C'nin kullandığı 16 JDS 04 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

        Kazada hafif ticari araç sürücüsü ile araçtaki F.K, E.K, V.K, ile Ü.K. yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar Hayrabolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralılardan Ü.K. ve V.K. hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        Kamyon sürücüsü H.G. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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