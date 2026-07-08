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        Tekirdağ'da emniyetten huzur ve güven uygulaması

        Tekirdağ'da polis ekiplerince düzenlenen "Huzur Güven Uygulaması" kapsamında 11 bin 587 kişi sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2026 - 10:30 Güncelleme:
        Tekirdağ'da emniyetten huzur ve güven uygulaması

        Tekirdağ'da polis ekiplerince düzenlenen "Huzur Güven Uygulaması" kapsamında 11 bin 587 kişi sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünce, mevcut huzur ve güven ortamının korunması ile genel asayişin sağlanmasına yönelik il merkezi ve tüm ilçelerde eş zamanlı denetim gerçekleştirildi.

        307 ekip ve 1276 personelin katılımıyla yapılan uygulamada, 65 umuma açık iş yeri, 61 metruk bina ile 81 park ve bahçe kontrol edildi.

        Denetimlerde 11 bin 587 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalandı.

        Ekiplerce 3 bin 327 araç ve sürücüsü denetlendi, 193 sürücüye çeşitli ihlallerden cezai işlem uygulandı, 11 araç ise trafikten men edildi.

        Uygulamalar kapsamında toplam 205 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldığı bildirildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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