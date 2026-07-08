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        Vakıflar Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürü Güner'den Vali Soytürk'e ziyaret

        Vakıflar Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürü Yavuz Güner, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2026 - 08:55 Güncelleme:
        Vakıflar Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürü Güner'den Vali Soytürk'e ziyaret

        Vakıflar Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürü Yavuz Güner, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, ziyarette Güner, kurumun Tekirdağ'da yürüttüğü hizmetler, yatırım faaliyetleri, vakıf eserlerinin korunmasına yönelik çalışmalar ve sosyal yardım faaliyetleri hakkında Soytürk'e bilgi verdi.

        Görüşmede, kentte yürütülen vakıf çalışmaları, vakfiyelerde yer alan hayır şartlarının yerine getirilmesine yönelik uygulamalar ile vakıf kültürünün yaşatılmasına yönelik hizmetler değerlendirildi.

        Ayrıca tarihi vakıf eserlerinin restorasyonu, aslına uygun şekilde korunması ve gelecek nesillere aktarılmasına yönelik projeler ile sosyal dayanışmayı güçlendirmeye yönelik çalışmalar ele alındı.

        Soytürk, vakıf medeniyetinin milletin köklü tarihinden gelen en önemli miraslardan biri olduğunu belirtti.

        Vakıf kültürünün yaşatılmasının, gelecek kuşaklara aktarılmasının, tarihi eserlerin korunmasının ve sosyal yardımlaşma bilincinin güçlendirilmesinin önemine dikkati çeken Soytürk, Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü personeline çalışmalarında başarı diledi.



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