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        Tekirdağ'da gençler kiraz bahçesinde gönüllü hasat yaptı

        Tekirdağ Gençlik Merkezi gönüllüleri, Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne ait kiraz bahçesinde hasat yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2026 - 15:35 Güncelleme:
        Tekirdağ'da gençler kiraz bahçesinde gönüllü hasat yaptı

        Tekirdağ Gençlik Merkezi gönüllüleri, Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne ait kiraz bahçesinde hasat yaptı.

        Gençlik ve Spor Bakanlığının "Gönüllü Hasat Etkinliği" çerçevesinde Tekirdağ Gençlik Merkezi gönüllüleri, kiraz toplama sürecine katılarak tarımsal üretim hakkında bilgi aldı.

        Hasat boyunca enstitü yetkilileri tarafından gençlere kiraz yetiştiriciliği ve üretim aşamaları hakkında bilgilendirme yapıldı.

        Tekirdağ Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Ümit Kühram, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığının gençleri tarım faaliyetleriyle buluşturmak amacıyla çeşitli projeler yürüttüğünü söyledi.

        "Gönüllü Hasat Etkinliği" ile gençlerin üretim süreçlerini yerinde gözlemleme fırsatı bulduğunu belirten Kühram, tarımsal üretimin önemine dikkati çekmek ve gençlerde farkındalık oluşturmak amacıyla etkinliği gerçekleştirdiklerini ifade etti.

        Kühram, gençlerin doğayla iç içe vakit geçirirken emek, üretim ve alın terinin değerini daha yakından gördüklerini dile getirerek, projeye destek veren kurum ve katılımcılara teşekkür etti.



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