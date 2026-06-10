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        Tekirdağ'da Uzlaştırmacılar Haftası kapsamında panel düzenlendi

        Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Uzlaştırmacılar Haftası kapsamında panel gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2026 - 12:39 Güncelleme:
        Tekirdağ'da Uzlaştırmacılar Haftası kapsamında panel düzenlendi

        Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Uzlaştırmacılar Haftası kapsamında panel gerçekleştirildi.

        Adalet Bakanlığınca her yıl kutlanan Uzlaştırmacılar Haftası etkinlikleri kapsamında Tekirdağ Adliyesi'nde düzenlenen programa yargı mensupları, uzlaştırmacılar, avukatlar ve davetliler katıldı.

        Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Şenol, panelin açılışında yaptığı konuşmada, uzlaştırma kurumunun toplumsal uzlaşı kültürünün gelişmesine ve adalet hizmetlerinin etkin şekilde yürütülmesine önemli katkılar sunduğunu söyledi.

        Panelin yöneticiliğini yapan Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcıvekili Mustafa Deren Özkol da alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin yaygınlaştırılmasının toplumsal barış açısından önem taşıdığını belirtti.

        Cumhuriyet savcısı Sedat Taş ise sunumunda uzlaştırma kurumunun hukuki altyapısı, uygulama süreçleri ve taraflara sağladığı faydalara ilişkin bilgi verdi.

        Hafta kapsamında Tekirdağ Adliyesi'nde kurulan stantta vatandaşlara, dava taraflarına, kolluk kuvvetlerine ve uzlaştırmacılara uzlaştırma kurumunu tanıtıcı broşürler dağıtıldı.


        Katılımcılar uzlaştırma süreci hakkında bilgilendirildi.

        Program, soru ve cevap bölümünün ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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