Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Tekirdağ'da iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Tekirdağ'da iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu biri yaya 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2026 - 13:47 Güncelleme:
        Tekirdağ'da iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu biri yaya 3 kişi yaralandı.

        Karaağaç Mahallesi Andımız Caddesi’nde B.M. yönetimindeki 34 HYG 496 plakalı hafif ticari araç ile K.E. idaresindeki 34 DYA 938 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle savrularak yan yatan 34 HYG 496 plakalı araç, bu sırada kaldırımda yürüyen B.Ö’ye çarptı.

        Kazada, sürücüler B.M. ve K.E. ile yaya B.Ö. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Çerkezköy Devlet Hastanesi ve Kapaklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çarşaf giyip husumetlisini vurdu! Takside kelepçe!
        Çarşaf giyip husumetlisini vurdu! Takside kelepçe!
        Ablasını kurtarmaya çalışan Arif, kurtarılamadı
        Ablasını kurtarmaya çalışan Arif, kurtarılamadı
        Gazze'deki ateşkesin ikinci aşaması planını reddetti
        Gazze'deki ateşkesin ikinci aşaması planını reddetti
        İran: ABD ile müzakere yürütmüyoruz
        İran: ABD ile müzakere yürütmüyoruz
        Lokomotiv'den Batrakov açıklaması!
        Lokomotiv'den Batrakov açıklaması!
        Vahşetin ifadesi! Bedriye Karaçay'ın katilinden kan donduran itiraf!
        Vahşetin ifadesi! Bedriye Karaçay'ın katilinden kan donduran itiraf!
        Fenerbahçe'den Ueda'ya resmi teklif!
        Fenerbahçe'den Ueda'ya resmi teklif!
        Beşiktaş'a Gineli santrfor!
        Beşiktaş'a Gineli santrfor!
        Biden'ın kanserinin yayıldığı açıklandı
        Biden'ın kanserinin yayıldığı açıklandı
        Mücteba Hamaney'in "ilk videosu" gizemi bitirmedi
        Mücteba Hamaney'in "ilk videosu" gizemi bitirmedi
        Ünlülerden Cansever'e veda
        Ünlülerden Cansever'e veda
        Görme engelli kişi metro raylarına düştü!
        Görme engelli kişi metro raylarına düştü!
        Onu tanımak neredeyse imkansız
        Onu tanımak neredeyse imkansız
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Pentagon'dan mühimmat stoku için hamle
        Pentagon'dan mühimmat stoku için hamle
        Takipçilerine tepki: Asıl ben sizi istemiyorum!
        Takipçilerine tepki: Asıl ben sizi istemiyorum!
        Bir kültürümüz hızla aşınıyor
        Bir kültürümüz hızla aşınıyor
        Bu manzara mantık sınırlarını zorluyor!
        Bu manzara mantık sınırlarını zorluyor!
        "Annelikte başarısız oldum"
        "Annelikte başarısız oldum"
        Dikkatinizi sonuna kadar zorlayacak 10 bulmaca!
        Dikkatinizi sonuna kadar zorlayacak 10 bulmaca!

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da otomobilin çarptığı elektrikli bisikletteki 2 çocuk yaralandı
        Tekirdağ'da otomobilin çarptığı elektrikli bisikletteki 2 çocuk yaralandı
        Arızalanan otomobilini yolda bırakan alkollü sürücü, kaldırımda uyudu
        Arızalanan otomobilini yolda bırakan alkollü sürücü, kaldırımda uyudu
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş