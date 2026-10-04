Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Tekirdağ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Tekirdağ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi hafif yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2026 - 22:44 Güncelleme:
        Tekirdağ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi hafif yaralandı.

        Önerler Mahallesi İstanbul Yolu ışıklar mevkisinde, Hediye G. idaresindeki 34 AE 8203 plakalı otomobil ile Behçet Y. yönetimindeki 06 BDV 677 plakalı otomobil çarpıştı.

        Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan R.B., H.Ş.G. ve M.A.G. hafif yaralandı.

        Yaralılar, Çorlu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Eğitim öğretim devam edecek"
        "Eğitim öğretim devam edecek"
        "Güzel sonuç alacağımıza dair ümitliyim"
        "Güzel sonuç alacağımıza dair ümitliyim"
        İran Petrol Bakanı istifa etti
        İran Petrol Bakanı istifa etti
        Prof. Dr. Sözbilir'den deprem fırtınası açıklaması
        Prof. Dr. Sözbilir'den deprem fırtınası açıklaması
        Adana ve Osmaniye'de korkutan depremler!
        Adana ve Osmaniye'de korkutan depremler!
        Fon soruşturmasında yeni gelişme: Başsavcılık soruşturma izni talep etti
        Fon soruşturmasında yeni gelişme: Başsavcılık soruşturma izni talep etti
        TEKNOFEST Maden Teknolojileri Yarışması İlk Yılında Büyük İlgi Gördü
        TEKNOFEST Maden Teknolojileri Yarışması İlk Yılında Büyük İlgi Gördü
        Gökçe dehşet kurbanı! Boğazı kesilerek öldürüldü!
        Gökçe dehşet kurbanı! Boğazı kesilerek öldürüldü!
        Yasin Kol adliyeye sevk edilecek!
        Yasin Kol adliyeye sevk edilecek!
        Otopsi videosu "yok" demişlerdi... 3 Adli Tıp Kurumu görevlisine hapis istemi
        Otopsi videosu "yok" demişlerdi... 3 Adli Tıp Kurumu görevlisine hapis istemi
        7 bin adım mı 10 bin adım mı?
        7 bin adım mı 10 bin adım mı?
        Bizim Çocuklar kritik sınavda!
        Bizim Çocuklar kritik sınavda!
        Kabus evi! "Sırtımda naylon erittiler!"
        Kabus evi! "Sırtımda naylon erittiler!"
        Beşiktaş'da Adalı dönemi devam ediyor
        Beşiktaş'da Adalı dönemi devam ediyor
        Halkalı-Kapıkule 1.5 saate düşüyor
        Halkalı-Kapıkule 1.5 saate düşüyor
        6 aracı kundakladı! Oto galeriye feci saldırı!
        6 aracı kundakladı! Oto galeriye feci saldırı!
        Meclis yeni yasama yılına başlıyor: Kızılay ve Booking gündemde
        Meclis yeni yasama yılına başlıyor: Kızılay ve Booking gündemde
        Timsah avcısından aldatma yanıtı
        Timsah avcısından aldatma yanıtı
        "Hem yakışıklı hem de iyi oyuncu"
        "Hem yakışıklı hem de iyi oyuncu"
        Yılda 33 bin ağaç dikmeliler
        Yılda 33 bin ağaç dikmeliler

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
        Tekirdağ'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'da hayırsever iş insanı İl Sağlık Müdürlüğüne araç bağışladı
        Tekirdağ'da hayırsever iş insanı İl Sağlık Müdürlüğüne araç bağışladı
        Tekirdağ merkezli dolandırıcılık operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı
        Tekirdağ merkezli dolandırıcılık operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı
        Tekirdağ'da çocuklar, Filistinli akranları için resim çizdi
        Tekirdağ'da çocuklar, Filistinli akranları için resim çizdi
        Tekirdağ'da tarlaya devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Tekirdağ'da tarlaya devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı