Tekirdağ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi hafif yaralandı.
Giriş: 04.10.2026 - 22:44 Güncelleme:
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi hafif yaralandı.
Önerler Mahallesi İstanbul Yolu ışıklar mevkisinde, Hediye G. idaresindeki 34 AE 8203 plakalı otomobil ile Behçet Y. yönetimindeki 06 BDV 677 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan R.B., H.Ş.G. ve M.A.G. hafif yaralandı.
Yaralılar, Çorlu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
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