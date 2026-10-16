Tekirdağ'da ilçe sağlık müdürleri toplantısı düzenlendi

Toplantıya, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hacı Bayram Zengin, Başkan Yardımcısı Yunus Yiğit, ÇEKÜS ve Kanser Birim Sorumlusu Dr. Ayça Dağdelen, Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Nurdan Filis Özbay ile İzleme Değerlendirme Birim Sorumlusu Dr. Nuriye Sedef katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.