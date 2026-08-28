Tekirdağ'da inşaatın 6. katından düşen işçi hayatını kaybetti

Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Cumhuriyet Mahallesi Narlı Sokak'taki inşaatın 6. katında bulunan işçi Z.K. (50), henüz belirlenemeyen nedenle aşağı düştü.

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