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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğünce ALO 185 Çağrı Merkezi 2026 yılının ilk 7 ayında 451 bin 257 çağrıya yanıt verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2026 - 09:19 Güncelleme:
        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğünce ALO 185 Çağrı Merkezi 2026 yılının ilk 7 ayında 451 bin 257 çağrıya yanıt verildi.

        TESKİ'den yapılan açıklamaya göre, 7 gün 24 saat hizmet veren ALO 185, vatandaşlardan gelen talep ve bildirimleri ilgili birimlere aktararak çözüm sürecini takip ediyor.

        Açıklamada, çağrı merkezinin vatandaşların taleplerinin alınması, ilgili birimlere iletilmesi ve sonuçlandırılmasına yönelik sürecin izlenmesinde görev yaptığı belirtildi.

        TESKİ'nin, teknolojik altyapısı ve saha organizasyonuyla vatandaşlardan gelen talep ve bildirimlere yönelik çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

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        - Çocuk immünolojisi ve alerji uzmanı hasta kabulüne başladı

        Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesinde, Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Necmiye Öztürk hasta kabulüne başladı.

        Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Öztürk, çocuk immünolojisi ve alerji hastalıkları alanında hastanede görev yapacak.

        Açıklamada, Öztürk'ün göreve başlamasıyla hastanenin ilgili branştaki sağlık hizmeti sunumunun güçlendirildiği belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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