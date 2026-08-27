Tekirdağ'da "14. Bağ Bozumu Şenliği" düzenlendi

Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediyesi ve Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce "14. Bağ Bozumu Şenliği" gerçekleştirildi.

Hasadın başlaması dolayısıyla enstitüde düzenlenen etkinlikte, geliştirilen üzüm çeşitleri ve yeni tescil edilecek çeşitler, katılımcıların beğenisine sunuldu.

Bahçe içerisinde hazırlanan stantlarda enstitü tarafından üretilen coğrafi işaretli yapıncak salamura asma yaprağı, üzüm suyu, koruk suyu, çekirdek yağı, çekirdek unu ve araonyalı üzüm suyunun tanıtımı gerçekleştirildi.

Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Mehmet Ali Kiracı, şenliğin açılışında yaptığı konuşmada, Tekirdağ'ın önemli bir tarım kenti olduğunu söyledi.

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Bağcılık Araştırma Enstitüsü'nün kentin tarımına önemli katkılar sunduğunu belirten Kiracı, bağ bozumu gününün değerli olduğunu, üreticinin 1 yıl boyunca emeklerinin alındığı gün olarak değerlendirdiklerini dile getirdi.

Üzümün dünyanın en değerli meyvesi olduğunu savunan Kiracı, gıda sanayi açısından üzümün önemli olduğunu ifade etti.

Kiracı ayrıca kurumunun 100 yıla yaklaşan köklü bir geçmişe sahip olduğunu kaydetti.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar da belediye olarak bağcılığın gelişmesine katkı sağladıklarını ifade etti.

Süleymanpaşa Halk Oyunları ekibinin gösterisinin ardından, dua edilerek protokol üyelerince üzüm hasat edildi.

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Etkinliğe, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Tekirdağ CHP Milletvekilleri Nurten Yontar ve İlhami Özcan Aygün, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hüseyin Vasfi Güner, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutan Vekili Cenk Alper Göksu, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.