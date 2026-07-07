Tekirdağ'da jandarmadan huzur ve güven uygulaması
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Ergene ilçesinde huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Ergene ilçesinde huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Velimeşe Mahallesi'nde "Huzur ve Güven Uygulaması" yapıldı.
Uygulamaya 23 tim ve 69 personel katıldı, 9 noktada denetim gerçekleştirildi.
Denetimlerde 518 araç ile 1338 kişi sorgulandı, 2 yoklama kaçağı hakkında işlem yapıldı.
Vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik uygulama ve denetimlerin aralıksız sürdürüleceği belirtildi.
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