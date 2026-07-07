Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Tekirdağ'da jandarmadan huzur ve güven uygulaması

        Tekirdağ'da jandarmadan huzur ve güven uygulaması

        Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Ergene ilçesinde huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2026 - 09:14 Güncelleme:
        Tekirdağ'da jandarmadan huzur ve güven uygulaması

        Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Ergene ilçesinde huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Velimeşe Mahallesi'nde "Huzur ve Güven Uygulaması" yapıldı.

        Uygulamaya 23 tim ve 69 personel katıldı, 9 noktada denetim gerçekleştirildi.

        Denetimlerde 518 araç ile 1338 kişi sorgulandı, 2 yoklama kaçağı hakkında işlem yapıldı.

        Vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik uygulama ve denetimlerin aralıksız sürdürüleceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ankara'da tarihi NATO zirvesi!
        Ankara'da tarihi NATO zirvesi!
        Erdoğan-Trump görüşmesinde gündem ne olacak?
        Erdoğan-Trump görüşmesinde gündem ne olacak?
        Bakan Fidan'dan NATO paylaşımı: Türkiye'nin amacı net
        Bakan Fidan'dan NATO paylaşımı: Türkiye'nin amacı net
        "Meloni, Trump ile zorunlu diplomatik temaslarla bulunacak"
        "Meloni, Trump ile zorunlu diplomatik temaslarla bulunacak"
        "İttifak dayanışmayla güçlenir"
        "İttifak dayanışmayla güçlenir"
        Macaristan Başbakanı İstanbul'da turist oldu
        Macaristan Başbakanı İstanbul'da turist oldu
        Trump'tan kıymada indirim açıklaması
        Trump'tan kıymada indirim açıklaması
        Personel hissesine vergi teşviki
        Personel hissesine vergi teşviki
        ABD'yi farklı yenen Belçika çeyrek finalde!
        ABD'yi farklı yenen Belçika çeyrek finalde!
        Sadakatin asil hikâyesini bıraktı
        Sadakatin asil hikâyesini bıraktı
        İspanya, Portekiz'i 90+1'de yıktı!
        İspanya, Portekiz'i 90+1'de yıktı!
        Sıcak etkili olacak... 3 bölgede sağanak! İllerimizde hava durumu
        Sıcak etkili olacak... 3 bölgede sağanak! İllerimizde hava durumu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rutte ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rutte ile görüştü
        Ronaldo'dan Dünya Kupası'na hüzünlü veda!
        Ronaldo'dan Dünya Kupası'na hüzünlü veda!
        Bakan Gürlek'ten yargı bağımsızlığı mesajı
        Bakan Gürlek'ten yargı bağımsızlığı mesajı
        12 Dev adam 6'da 6 ile üst turda!
        12 Dev adam 6'da 6 ile üst turda!
        Aşkını ilan etti
        Aşkını ilan etti
        Göksel'in Bodrum kaçamağı
        Göksel'in Bodrum kaçamağı
        Alexander Nübel'de mutlu son!
        Alexander Nübel'de mutlu son!
        NATO Zirvesi'nde liderleri Togg taşıyacak
        NATO Zirvesi'nde liderleri Togg taşıyacak

        Benzer Haberler

        Tekirdağ Müftüsü Bilgiç, Çorlu'da personelle buluştu
        Tekirdağ Müftüsü Bilgiç, Çorlu'da personelle buluştu
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Muratlı OSB'de bir işçi yaralandı
        Muratlı OSB'de bir işçi yaralandı
        Hakkında 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Hakkında 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Satışına izin verilmediğini öne sürdüğü karpuzları belediye önünde parçalad...
        Satışına izin verilmediğini öne sürdüğü karpuzları belediye önünde parçalad...
        Atölye, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi
        Atölye, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi