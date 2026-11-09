Tekirdağ'da Karabağ Zaferi'nin 6. yıl dönümü kutlandı

Azerbaycan’ın 8 Kasım 2020’de elde ettiği tarihi Karabağ Zaferi’nin 6. yıl dönümü, Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Değirmenaltı Mahallesi’nde gerçekleştirilen programda Türk ve Azerbaycan bayrakları kortejde buluşurken, vatandaşlar iki ülke arasındaki tarihi ve kültürel kardeşliği zafer coşkusuyla bir kez daha ortaya koydu.

Azerbaycan’ın Karabağ’da elde ettiği zaferin 6. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlik, kortej yürüyüşüyle başladı. Ellerinde Türk ve Azerbaycan bayrakları taşıyan vatandaşlar, belirlenen güzergâhta yürüyerek zaferin sevincini paylaştı. Yürüyüş boyunca "Karabağ Azerbaycan’dır" ve "Ne mutlu Türk’üm diyene" sloganları atılırken, çevredeki vatandaşlar da etkinliğe alkışlarla destek verdi. Kutlamalara Azerbaycanlı üniversite öğrencilerinin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Etkinlik alanında Azerbaycan marşları ve Karabağ yöresine ait türküler seslendirilirken, katılımcılar şarkılara hep birlikte eşlik etti.

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Azerbaycan vatandaşı Asad Aghayev, "Bu bayram bizler için çok önemli ve çok anlamlı. Türk’ün bayramlarından biri olan bugün, hepimiz için büyük bir gurur kaynağıdır. 1993 yılına kadar Ermenilerin Azerbaycan topraklarına karşı uyguladığı bir soykırım vardı. Bu soykırım 3 yıl sürdü ve o dönemde annelerimiz, babalarımız, kardeşlerimiz Ermeniler tarafından katledildi. 30 yıl süren bu hasretin sonunda, 2020 yılında 27 Eylül’den 8 Kasım’a kadar devam eden 44 günlük Karabağ Savaşı’yla topraklarımızı geri aldık. Bu mücadelede 2 bin 783 şehidimiz oldu. Onları rahmetle ve saygıyla anıyoruz. Onlar sayesinde bugün bu bayramı kutlayabiliyoruz. Bu bayramda bizimle birlikte sevinen, bu günü kendi bayramı olarak gören herkese çok selamlarımı iletiyorum" dedi.

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Karabağ Zaferi'nin 6. yıl dönümünde Azerbaycan halkının tarihi mücadelesini ve şehitleri anan vatandaşlar, iki ülke arasındaki dayanışmanın önemine dikkat çekti. Etkinlikte Azerbaycan halkının zafer sevincine ortak olan Tekirdağlı vatandaşlar, kardeşlik bağlarının gelecek nesillere aktarılması gerektiğini vurguladı.

Marşlar, türküler ve halaylar eşliğinde devam eden kutlamalarda katılımcılar, "Yaşasın AzerbaycanTürkiye kardeşliği" sloganları attı.