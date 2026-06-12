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        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Tekirdağ'da kimya fabrikasındaki sızıntıdan etkilenen 4 işçi hastaneye kaldırıldı

        Tekirdağ'da kimya fabrikasındaki sızıntıdan etkilenen 4 işçi hastaneye kaldırıldı

        Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki bir kimya fabrikasında reaktör tankında meydana gelen sızıntıdan etkilenen 4 işçi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2026 - 08:43 Güncelleme:
        Tekirdağ'da kimya fabrikasındaki sızıntıdan etkilenen 4 işçi hastaneye kaldırıldı

        Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki bir kimya fabrikasında reaktör tankında meydana gelen sızıntıdan etkilenen 4 işçi hastaneye kaldırıldı.

        Velimeşe Mahallesi’nde bulunan Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir kimya fabrikasının reaktör tankında henüz belirlenemeyen nedenle sızıntı oluştu.

        Sızıntı sırasında tankın çevresinde çalışan 4 işçi fenalaştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan işçilerden birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


        Ekiplerin fabrikadaki incelemeleri sürerken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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