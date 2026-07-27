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        Tekirdağ'da kıyı temizliği etkinliği düzenlendi

        Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde kıyı temizliği etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2026 - 14:43 Güncelleme:
        Tekirdağ'da kıyı temizliği etkinliği düzenlendi

        Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde kıyı temizliği etkinliği gerçekleştirildi.

        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından Avrupa Çevre Ajansı'nın "Marine Litter Watch" programı kapsamında Marmaraereğlisi sahilinde düzenlenen etkinlikte, belediye ekipleri ve gönüllüler bir araya gelerek kıyı şeridinde çevreye bırakılan atıkları topladı.

        Etkinlik kapsamında katılımcılar, Çeşmeli Limanı'nda topladıkları atıkları türlerine göre ayrıştırarak çöp torbalarına doldurdu.

        Çalışmaların ardından plastik, cam ve metal atık dolu 100 çöp torbası, geri dönüşüm ve bertaraf işlemleri için ilgili birimlere teslim edildi.

        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliğin, kıyı kirliliğine dikkati çekmek ve çevre bilincini artırmak amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi. Etkinliğe vatandaşlar da katılım sağladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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