Tekirdağ'da havayı kirleten 29 işletmeye 15 milyon 266 bin 825 lira ceza kesildi
Tekirdağ'da yılın ilk yarısında hava kirliliğine yönelik gerçekleştirilen çevre denetimlerinde mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği belirlenen işletmelere, 15 milyon 266 bin 825 lira idari ceza uygulandı.
Tekirdağ'da yılın ilk yarısında hava kirliliğine yönelik gerçekleştirilen çevre denetimlerinde mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği belirlenen işletmelere, 15 milyon 266 bin 825 lira idari ceza uygulandı.
Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çevre denetimleri kapsamında hava kirliliğine ilişkin yapılan incelemelerde 29 işletme hakkında idari yaptırım kararı verildi.
Denetimlerde çevre mevzuatına aykırılık tespit edilen işletmelere 15 milyon 266 bin 825 lira idari ceza uygulandı, 12 işletmenin faaliyetleri durduruldu.
Hava kirliliğine yönelik denetimlerin, çevrenin ve halk sağlığının korunması amacıyla sürdürüldüğü bildirildi.
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