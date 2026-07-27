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        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Tekirdağ'da havayı kirleten 29 işletmeye 15 milyon 266 bin 825 lira ceza kesildi

        Tekirdağ'da havayı kirleten 29 işletmeye 15 milyon 266 bin 825 lira ceza kesildi

        Tekirdağ'da yılın ilk yarısında hava kirliliğine yönelik gerçekleştirilen çevre denetimlerinde mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği belirlenen işletmelere, 15 milyon 266 bin 825 lira idari ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2026 - 11:24 Güncelleme:
        Tekirdağ'da havayı kirleten 29 işletmeye 15 milyon 266 bin 825 lira ceza kesildi

        Tekirdağ'da yılın ilk yarısında hava kirliliğine yönelik gerçekleştirilen çevre denetimlerinde mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği belirlenen işletmelere, 15 milyon 266 bin 825 lira idari ceza uygulandı.

        Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çevre denetimleri kapsamında hava kirliliğine ilişkin yapılan incelemelerde 29 işletme hakkında idari yaptırım kararı verildi.

        Denetimlerde çevre mevzuatına aykırılık tespit edilen işletmelere 15 milyon 266 bin 825 lira idari ceza uygulandı, 12 işletmenin faaliyetleri durduruldu.

        Hava kirliliğine yönelik denetimlerin, çevrenin ve halk sağlığının korunması amacıyla sürdürüldüğü bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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