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        Rotasız 59 Motosiklet Derneği Istranca Dağları'na sürüş etkinliği düzenledi

        Rotasız 59 Motosiklet Derneği üyeleri, Kırklareli'nin Istranca Dağları'na düzenledikleri sürüş etkinliği kapsamında Üsküp Belediyesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2026 - 09:09 Güncelleme:
        Rotasız 59 Motosiklet Derneği Istranca Dağları'na sürüş etkinliği düzenledi

        Rotasız 59 Motosiklet Derneği üyeleri, Kırklareli'nin Istranca Dağları'na düzenledikleri sürüş etkinliği kapsamında Üsküp Belediyesini ziyaret etti.

        Dernek Başkanı İsmail Yiğit ile beraberindeki motosiklet tutkunları, Üsküp Belediye Başkanı Halil Çallı ile bir araya geldi.

        Dernekten yapılan açıklamaya göre, ziyarette motosiklet turizmi, doğa rotaları ve bölgenin tanıtımına yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

        Çallı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kulüp üyelerine teşekkür etti.

        Kulüp Başkanı Yiğit de misafirperverliği dolayısıyla Çallı'ya teşekkür ederek, benzer etkinliklerle bölgenin doğal ve kültürel değerlerinin tanıtımına katkı sunmayı amaçladıklarını belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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