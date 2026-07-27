Tekirdağ'da asayiş

Saray ilçesinde evinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.



İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ayaspaşa Mahallesi'nde bir adreste arama yaptı.



Aramada ruhsatsız tabanca ve şarjör ele geçirildi.



Olayla ilgili ev sahibi gözaltına alındı.



- Üst aramasında uyuşturucu bulundu



Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.



İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çiftlikönü Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.



Üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.



- Uyuşturucu hap ele geçirildi



Çorlu ilçesinde üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.



İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Silahtarağa Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.



Üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

