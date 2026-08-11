Tekirdağ'da KUMFEST plaj voleybolu ve hentbolu müsabakaları başladı

Tekirdağ'da ilk kez düzenlenen KUMFEST Uluslararası Spor ve Müzik Festivali kapsamında plaj voleybolu ve hentbolu müsabakaları başladı.

Süleymanpaşa Belediyesince düzenlenen festival kapsamında 12 ülkeden 200'ü aşkın sporcu Tekirdağ'da buluştu.

Kumbağ Gündal Halk Plajı'nda gerçekleştirilen müsabakalarda sporcular, plaj voleybolu ve plaj hentbolunda mücadele ediyor.

Uluslararası katılımla gerçekleştirilen organizasyonda sporcular müzik ve çeşitli etkinliklerle bir araya geliyor.

Belediye Başkan Yardımcısı Emin Benan Utku, AA muhabirine, sporcuların düzenlenen müsabakalarda kıyasıya yarıştığını söyledi.

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Utku, uluslararası düzenlenen müsabakaların kentin turizm potansiyelini artırdığını belirtti.

Düzenlenen festivale yoğun bir katılım olduğunu anlatan Utku, "Önümüzdeki sene voleybol, hentbolun yanına plaj futbolunu ekleyeceğiz. Kentimizde bulunan bu alan plaj sporları kompleksi olacak. Hem vatandaşlarımız plaj hem de sporların yapılabildiği bir alan olacak." dedi.

Plaj voleybolu ve hentbolu müsabakaları yarın düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.