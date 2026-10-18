Tekirdağ'da lodos deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor
Marmara Denizi'nde etkili olan lodos, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.
Giriş: 18.10.2026 - 13:14 Güncelleme:
Marmara Denizi'nde etkili olan lodos, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.
Zaman zaman saatte 40 kilometre hıza ulaşan lodos nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 6 şilep ve tanker, Tekirdağ açıklarına demirledi.
Olumsuz hava koşulları balıkçıları da etkiliyor.
Balıkçılar, lodos nedeniyle bugün denize açılamadı.
Hava sıcaklığının 16 derece ölçüldüğü kentte, lodosun etkisini yarın yitirmesi bekleniyor.
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