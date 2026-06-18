Tekirdağ'da MEB AKUB gönüllülerine teşekkür belgesi verildi

Tekirdağ Milli Eğitim Müdürlüğü Arama Kurtarma Ekibi (MEB AKUB) gönüllülerine teşekkür belgesi verildi





İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törende, afet ve acil durumlara hazırlık çalışmalarında gösterdikleri özveri ve gayret dolayısıyla MEB AKUB gönüllülerine teşekkür belgeleri takdim edildi.



İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol, burada yaptığı konuşmada, afetlere karşı hazırlıklı olmanın önemine dikkat çekerek, gönüllülük esasıyla görev yapan ekibin önemli bir sorumluluk üstlendiğini söyledi.



Ekibin "Afet ve Acil Durumlarda Barınma Akreditasyonu" eğitimlerini başarıyla tamamlayarak Türkiye Afet Müdahale Planı'na (TAMP) katkı sunduğunu belirten Yeniyol, ekibin Trakya'da bu alanda akredite olan ilk ekip olmasının gurur verici olduğunu ifade etti.



Konuşmaların ardından gönüllülere teşekkür belgeleri verildi.













