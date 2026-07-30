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        Tekirdağ'da ölü yunus sahile vurdu

        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde ölü yunus sahile vurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2026 - 13:39 Güncelleme:
        Tekirdağ'da ölü yunus sahile vurdu

        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde ölü yunus sahile vurdu.

        Kumbağ Mahallesi'nde sahilde yürüyüş yapanlar, kıyıda hareketsiz duran yunusu fark etti.

        Bunun üzerine vatandaşlar, durumu Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ekiplerine bildirdi.

        Ölü yunus, incelemenin ardından ekiplerce bulunduğu yerden kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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